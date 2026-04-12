Incendio en gasolinera de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Momentos de pánico se vivieron la tarde de este sábado en el sector El Pueblo, luego de que un automóvil comenzó a incendiarse justo cuando su conductor pretendía cargar combustible, generando temor ante una posible explosión.

El incidente ocurrió en la gasolinera ubicada en el cruce de las calles Aldama y Cuauhtémoc, donde un Chevrolet Sonic color azul presentó una falla mecánica, aparentemente un cortocircuito, que provocó que el fuego se originara en el área del motor.

El conductor, junto con despachadores del lugar, reaccionó de inmediato utilizando extintores para sofocar las llamas, además de retirar la unidad de las bombas de gasolina, evitando así una tragedia mayor.

El auto fue colocado en el estacionamiento de una tienda de conveniencia aledaña a la gasolinera para evitar riesgos.

La rápida intervención del personal fue clave, ya que lograron controlar el incendio antes del arribo de los cuerpos de emergencia, aunque el siniestro ya había generado alarma entre clientes y empleados del lugar además de causar serios estragos en el coche.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil acudieron tras el reporte al 911, confirmando que el fuego había sido sofocado y procediendo a realizar las inspecciones correspondientes para descartar riesgos.

Testigos destacaron la oportuna reacción de los trabajadores de la estación de servicio, quienes evitaron que el incidente escalara a consecuencias fatales.

El vehículo resultó con daños considerables en el compartimento del motor y la carrocería, mientras que el conductor salió ileso, aunque con el susto reflejado tras ver su unidad envuelta en llamas a escasos metros de los surtidores.