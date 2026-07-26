Fuga de gasolina provoca incendio en Monclova: sin heridos

MONCLOVA COAH.— Una fuga de gasolina provocó el incendio de una camioneta la mañana del sábado en la colonia Hipódromo, lo que generó la movilización del Cuerpo de Bomberos de Monclova hacia el sector oriente de la ciudad.

El reporte fue recibido en la corporación de auxilio y trasladó a los elementos hasta el cruce de las calles Torreón y Parras, donde una camioneta Dodge Caravan se encontraba envuelta en llamas frente a un domicilio.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el propietario de la unidad, Jesús Ángel, había dejado el vehículo encendido en el exterior de su vivienda cuando una manguera del sistema de combustible presentó una avería. La fuga de gasolina originó el incendio, que rápidamente comenzó a propagarse en el compartimento del motor.

Antes de la llegada de los cuerpos de emergencia, el dueño de la camioneta logró sofocar el fuego, evitando que las llamas consumieran por completo la unidad o alcanzaran viviendas cercanas.

Al arribar al sitio, los bomberos verificaron que el incendio estuviera completamente extinguido, descartaron riesgos y realizaron las inspecciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.

Tras concluir las labores de revisión y el peritaje preliminar, los elementos confirmaron que el incidente fue consecuencia de una falla mecánica relacionada con el sistema de suministro de combustible. No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en la camioneta.