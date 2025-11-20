Cajera agredida en asalto a tienda de conveniencia en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un violento asalto se registró la noche de este jueves en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Santa Fe, donde un delincuente actuando en solitario golpeó a la cajera, la derribó y se apoderó de más de siete mil pesos en efectivo, además de dos botellas de tequila, para después escapar sin dejar rastro antes del arribo de las autoridades.

El atraco ocurrió alrededor de las 20:00 horas en la sucursal localizada sobre la avenida Las Granjas, en su cruce con la calle Río Grijalva. Según el testimonio de la víctima, Adriana Ibarra, el sujeto —de complexión delgada, vestido con una chamarra de mezclilla y el rostro cubierto con una bandana en color negro— entró al establecimiento fingiendo ser un cliente más, pero en cuestión de segundos se dirigió directamente hacia ella.

Sin mediar palabra, el agresor la tomó por la espalda y la lanzó al piso. Aprovechando que la empleada quedó aturdida, el individuo ingresó al área de las cajas registradoras, de donde sustrajo siete mil 200 pesos en efectivo, así como dos botellas de tequila Don Julio, antes de emprender la huida a toda prisa.

Compañeros de la afectada solicitaron auxilio de inmediato, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y encontraron a la joven en estado de crisis nerviosa. Minutos más tarde, detectives de la Agencia de Investigación Criminal realizaron las primeras indagatorias, revisando las cámaras de seguridad del establecimiento.

Paramédicos de Cruz Roja también acudieron al sitio para valorar a la cajera, quien presentaba golpes producto de la agresión, además de evidente shock emocional.

Pese a que se implementó un operativo de búsqueda en calles cercanas, el ladrón no fue localizado. Las autoridades exhortaron a los encargados de la tienda a presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público para continuar con las investigaciones y lograr la identificación del responsable.