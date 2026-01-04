Emergencia en Monclova por Incendio en Domicilio

MONCLOVA, COAH.- La tarde de ayer se registró un incendio de considerable magnitud en la colonia El Pueblo, uno de los sectores más antiguos de Monclova, lo que generó momentos de alarma entre los vecinos y una intensa movilización de cuerpos de emergencia. El siniestro se presentó en la parte trasera de un domicilio ubicado sobre la calle Bravo, entre Jesús Muñoz, donde la maleza seca y la acumulación de basura fueron rápidamente consumidas por las llamas.

De acuerdo con los hechos, habitantes del sector se percataron del incendio al observar una densa columna de humo y el avance acelerado del fuego, el cual amenazaba con propagarse hacia predios colindantes. Ante el riesgo, realizaron de inmediato el reporte a los números de emergencia, solicitando apoyo urgente para evitar que la situación se saliera de control.

Acciones de la autoridad

Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Monclova, en coordinación con personal de Protección Civil, quienes desplegaron un operativo para controlar y sofocar el incendio. Las labores se enfocaron en confinar las llamas dentro del área afectada, debido a las condiciones del terreno y a la presencia de material altamente inflamable.

Tras varios minutos de trabajo, los cuerpos de emergencia lograron controlar la situación, eliminando los puntos de riesgo y asegurando el perímetro. No se reportaron personas lesionadas ni daños a viviendas, limitándose las afectaciones a la quema de maleza y desechos acumulados en el lugar.

Detalles confirmados

Autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener limpios patios y terrenos baldíos, así como a reportar de inmediato cualquier conato de incendio, especialmente en zonas con vegetación seca, ya que este tipo de incidentes puede escalar rápidamente y poner en riesgo a la población.