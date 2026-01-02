Cuerpos de emergencia controlan incendio en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de ayer tras el reporte de un incendio en un lote baldío ubicado sobre la calle Indianápolis, en la colonia Tecnológico, situación que generó alarma entre vecinos debido a la densa columna de humo y las llamas que eran visibles a varios metros de distancia.

De acuerdo con el informe oficial, alrededor de las 14:20 horas se recibió el llamado a los números de emergencia, lo que activó de inmediato el despliegue de unidades de auxilio. Al arribar al sitio, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos ya se encontraban combatiendo el fuego, realizando maniobras para evitar que las llamas se extendieran hacia viviendas cercanas o instalaciones aledañas.

En las labores también participaron unidades de Protección Civil, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar y sofocar el siniestro, logrando encapsular el área afectada y reducir los riesgos para la población. Gracias a la oportuna intervención de los cuerpos de emergencia, el incendio fue controlado en su totalidad, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños a propiedades cercanas. Únicamente se registró la quema de maleza seca y desechos acumulados en el predio abandonado.

Autoridades municipales advirtieron que este tipo de incidentes representan un riesgo constante, especialmente en zonas con lotes baldíos, por lo que exhortaron a la ciudadanía a evitar la quema de basura y a reportar de inmediato cualquier conato de incendio. El área quedó bajo supervisión preventiva para descartar una posible reactivación del fuego.