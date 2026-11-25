MONCLOVA, Coah. - Ni para presumir el golpe alcanzó, pero sí para movilizar a las autoridades municipales. Un accidente vial registrado en la colonia Lasalle dejó daños exageradamente mínimos, luego de que una conductora impactara otro automóvil al realizar una maniobra de reversa sin la debida precaución.

El percance involucró a Daniela Delgado, quien se encontraba al volante de un Jeep Wrangler blanco y, al desplazarse en reversa, no calculó correctamente la distancia, por lo que terminó golpeando un Honda City gris, propiedad de Roberto González.

Aunque el contacto entre ambas unidades apenas dejó huella en la carrocería, el propietario del automóvil afectado solicitó la intervención de las autoridades para que se tomara conocimiento y quedara constancia de lo ocurrido.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio, realizaron el peritaje correspondiente y recabaron la información necesaria para establecer cómo sucedió el percance. Posteriormente, ambos involucrados fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados. Así, lo que comenzó con un simple reversazo terminó en diligencias de tránsito y traslado a la Comandancia, pese a que las consecuencias materiales fueron prácticamente imperceptibles.