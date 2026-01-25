Bajas temperaturas en Monclova generan riesgo de accidentes viales

MONCLOVA, COAH.- Ante las severas inclemencias del tiempo y el marcado descenso de temperatura que se registra en la ciudad, el Departamento de Control de Accidentes, en coordinación con Seguridad Pública, lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para extremar precauciones al volante y evitar accidentes de consecuencias fatales.

Las autoridades advirtieron que la combinación de bajas temperaturas y humedad sobre el pavimento incrementó considerablemente el riesgo para la circulación vehicular, ya que estas condiciones provocaron que las unidades no respondieran de manera habitual al frenar o maniobrar, aumentando la probabilidad de derrapes, choques y salidas del camino.

De acuerdo con el reporte oficial, desde las primeras horas del día se activaron recorridos preventivos por parte de los oficiales, quienes mantuvieron presencia constante en las principales avenidas y vialidades de mayor afluencia. Las unidades policiacas circularon con torreta encendida como medida de advertencia y disuasión, buscando que los conductores redujeran la velocidad y adoptaran una conducción más responsable.

Control de Accidentes exhortó a los automovilistas a disminuir la velocidad, mantener mayor distancia entre vehículos, evitar frenados bruscos y revisar el buen estado de frenos, llantas y sistema de iluminación. Asimismo, se recomendó no utilizar el teléfono celular mientras se conduce y atender en todo momento las indicaciones de los agentes viales.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían reportado accidentes de gravedad relacionados con las condiciones climáticas; no obstante, señalaron que el riesgo persistía mientras continuaran las bajas temperaturas, por lo que la vigilancia se mantendría activa de manera indefinida.

Finalmente, Seguridad Pública reiteró que estas acciones tuvieron como objetivo prevenir tragedias y salvaguardar la integridad de conductores y peatones, subrayando que la prevención sigue siendo la principal herramienta para evitar hechos lamentables durante la temporada invernal.