Policía del Estado actúa en Monclova: operativo en Soriana Pape

MONCLOVA, Coah.- Un operativo conjunto de corporaciones municipales y estatales se desplegó la mañana de este lunes en el estacionamiento del centro comercial Soriana Pape, luego de que la gerencia reportara la saturación de espacios por vehículos de procedencia extranjera.

La movilización se registró alrededor de las 7:40 horas, cuando varias unidades de Seguridad Pública Municipal y de la Policía del Estado arribaron al establecimiento para atender las inconformidades planteadas por la administración.

De acuerdo con la información proporcionada, numerosos automóviles permanecían estacionados en el inmueble y ocupaban espacios destinados para los clientes, situación que generó molestias entre los consumidores.

Mercedes Ibarra, clienta del establecimiento, señaló que era complicado encontrar un lugar para estacionarse debido a que algunos espacios estaban ocupados por propietarios de vehículos que se encontraban en venta.

Ante las quejas, los mandos policiacos implementaron el operativo para revisar la situación y solicitar a los propietarios el retiro de las unidades.

Durante la intervención, uno de los automóviles fue decomisado debido a que presentó algunas irregularidades. La información proporcionada no precisa la naturaleza de las mismas.

Posteriormente, los elementos policiacos dialogaron con los propietarios y encargados de los vehículos que permanecían en el estacionamiento.

Tras el intercambio de palabras, los involucrados optaron por retirar sus automóviles del establecimiento, con lo que comenzaron a liberar los espacios ocupados.

El despliegue permitió atender la petición realizada por la gerencia y despejar el área donde permanecían las unidades utilizadas para su comercialización.

Las autoridades mantuvieron presencia durante las acciones mientras los propietarios retiraban los vehículos del estacionamiento.