Seguridad Pública refuerza vigilancia en Monclova: operativo contra robos

MONCLOVA COAH.- Elementos de Seguridad Pública desplegaron un amplio operativo de vigilancia en el sector sur de la ciudad, luego de que se registrara un incremento en los reportes relacionados con robos a domicilio en distintas colonias de esa zona.

La movilización policial se llevó a cabo durante las últimas horas como parte de una estrategia preventiva enfocada en contener la incidencia delictiva y fortalecer la presencia de las corporaciones en áreas consideradas de atención prioritaria.

Las acciones se concentraron en las colonias Calderón, Ramos Arizpe, Praderas del Sur Primer Sector, Praderas del Sur Segundo Sector y Otilio Montaño, donde unidades municipales realizaron recorridos constantes por calles y avenidas, además de establecer puntos de observación en sectores estratégicos.

Durante el despliegue, los agentes efectuaron labores de vigilancia, inspecciones preventivas y acercamiento con habitantes de las colonias, con el propósito de generar confianza entre la ciudadanía y obtener información que contribuya a la prevención de hechos delictivos.

El operativo se mantuvo de manera simultánea en varios sectores para ampliar la cobertura policial y reducir las oportunidades de actuación para quienes intentan cometer delitos patrimoniales.

Autoridades municipales informaron que este tipo de acciones continuarán realizándose de forma periódica en distintas zonas de la ciudad, principalmente en aquellos sectores donde se detecte un incremento en los reportes ciudadanos relacionados con conductas ilícitas.