Taxista sufre accidente en Monclova: conductor huye

MONCLOVA, Coah.– Daños materiales y el coraje de ver escapar al responsable dejó un accidente por alcance ocurrido durante la madrugada de este sábado en la colonia Pípila, donde un taxista fue impactado por un automóvil cuyo conductor huyó del lugar.

El percance ocurrió alrededor de las 05:30 horas, sobre la calle Rosario, cuando Wendy circulaba hacia el norte a bordo de un Nissan Versa blanco, perteneciente a la línea Taxi Amigo. Al llegar al cruce con Sánchez Cárdenas, un Nissan Sentra blanco que circulaba detrás del taxi aparentemente no alcanzó a frenar y terminó chocando contra la parte posterior de la unidad de alquiler.

El impacto provocó daños considerables en el taxi, utilizado por Wendy como herramienta de trabajo, aunque por fortuna la conductora resultó ilesa y no requirió atención médica.

Tras el choque, el conductor del Sentra presuntamente decidió no detenerse y aceleró para escapar del lugar. Wendy comenzó a seguirlo mientras mantenía comunicación con su base, desde donde solicitaron apoyo para tratar de ubicar al responsable. La persecución continuó por calles de la colonia Del Río, pero la afectada terminó perdiendo de vista el vehículo.

Elementos de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento del percance y realizaron recorridos en los alrededores en busca del Nissan Sentra, sin lograr localizarlo. Ante la fuga del presunto responsable, los oficiales orientaron a Wendy para acudir ante el Ministerio Público y presentar la denuncia correspondiente, con el propósito de que se investiguen los hechos y se busque la reparación de los daños.