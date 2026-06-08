Pitbull hiere gravemente a pequeña

FRONTERA COAH. - Una menor de apenas cinco años de edad terminó en el quirófano del Hospital Amparo Pape Benavides luego de ser atacada por un perro de raza pitbull en el interior de su vivienda ubicada en la colonia Independencia, en el municipio de Frontera.

Los hechos ocurrieron durante la noche del lunes en un domicilio situado sobre la calle Chihuahua, donde la pequeña se encontraba en el patio de la vivienda cuando accidentalmente pisó a la mascota de la familia.

De acuerdo con los primeros reportes, la reacción del animal fue inmediata. El perro se abalanzó sobre la menor y logró morderla violentamente en la parte baja de una de sus piernas, provocándole una lesión de consideración que alarmó a sus familiares.

Al percatarse de la agresión, la madre de la niña, identificada como Yuliza Dávalos, actuó de inmediato y trasladó por sus propios medios a la pequeña al área de urgencias del Hospital Amparo Pape Benavides, donde médicos especialistas la atendieron de manera inmediata.

Debido a la gravedad de la herida, la menor tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para reparar los daños ocasionados por la mordedura.

Elementos de Seguridad Pública acudieron para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el informe correspondiente sobre la agresión registrada dentro del domicilio.

Asimismo, personal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) fue notificado del caso para dar seguimiento al incidente y realizar las diligencias que correspondan en protección de la menor.

La niña permaneció bajo observación médica mientras las autoridades documentaban lo ocurrido.