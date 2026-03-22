Reynaldo Flores sufre mordedura de víbora cascabel en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAH.— Momentos de tensión se vivieron en el ejido San Blas, luego que un adulto mayor sufrió la mordedura de una víbora de cascabel, situación que derivó en una urgente movilización de cuerpos de auxilio debido a la gravedad del caso.

El afectado, identificado como Reynaldo Flores Sendejo, de 63 años, sufrió la mordedura del reptil mientras se encontraba en la zona rural, comenzando a presentar reacciones adversas casi de inmediato, lo que encendió las alertas entre sus familiares.

Elementos de Protección Civil de San Buenaventura acudieron rápidamente al lugar para brindarle los primeros auxilios, logrando estabilizarlo de manera inicial antes de trasladarlo a una unidad médica.

En primera instancia, el lesionado fue ingresado a la Clínica 51 del IMSS; sin embargo, su estado de salud comenzó a complicarse conforme avanzaban los efectos del veneno en su organismo.

Ante el riesgo que representaba la intoxicación, personal médico determinó su traslado de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, en Monclova, donde quedó bajo atención especializada.

Familiares del afectado, entre ellos su hermana Minerva Flores, permanecen al pendiente de su evolución, a la espera de una pronta recuperación.

El incidente generó preocupación entre habitantes de comunidades rurales, ya que evidencia la presencia constante de fauna peligrosa en la región, especialmente en temporadas de calor.

Autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones al transitar por áreas rurales y a reportar de inmediato cualquier avistamiento de serpientes para evitar situaciones de riesgo.