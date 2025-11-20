Motociclista de 71 años resulta gravemente herido en Frontera

FRONTERA, COAH.– Un motociclista de 71 años terminó gravemente lesionado luego de cruzarse imprudentemente al paso de una camioneta sobre la carretera 30, a la altura de la colonia Morelos, incidente que desató la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales la noche de ayer.

Según los primeros reportes, Hilario Alfaro Ovalle circulaba por la calle Francisco Urquizo rumbo al norte cuando su motocicleta Italika comenzó a fallar.

En lugar de detenerse, el adulto mayor —aferrado a llegar a su destino— optó por seguir avanzando y arriesgarse a atravesar la transitada vía federal. Esa decisión estuvo a punto de costarle la vida.

Justo al intentar cruzar la carretera, Hilario se metió de lleno en el camino de una camioneta Chevrolet S10 roja que avanzaba con preferencia hacia el poniente. Al volante iba Tere Hernández, quien acababa de salir de su turno como empacadora en un supermercado cercano y se dirigía a casa pensando en la hora de comida, cuando de pronto el motociclista apareció frente a ella.

La conductora aseguró que trató de frenar en cuanto lo vio, pero el pavimento mojado le jugó en contra: la camioneta derrapó varios metros, imposibilitándole evitar el impacto.

La motocicleta fue embestida y su conductor salió disparado, golpeando el parabrisas y terminando tendido sobre el asfalto con múltiples contusiones.

Vecinos y automovilistas que presenciaron el choque corrieron a auxiliar al lesionado y solicitaron apoyo de inmediato.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos llegaron a los pocos minutos, estabilizaron a Hilario y lo trasladaron de urgencia a un hospital para valoración médica más profunda.

En tanto, elementos municipales se encargaron de tomar conocimiento, levantar el reporte correspondiente y asegurar el área para prevenir otro accidente, pues la vialidad quedó parcialmente bloqueada mientras se realizaban las diligencias.