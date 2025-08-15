Accidente en bulevar deja a motociclista en estado delicado

En estado delicado ingresó un motociclista al Hospital Amparo Pape de Benavides, luego de protagonizar un aparatoso accidente durante la madrugada de este viernes sobre el bulevar Carlos Salinas de Gortari, donde cayó de su unidad tras perder el control a exceso de velocidad.

El fuerte accidente ocurrió alrededor de las 03:30 horas de la mañana, cuando Luis Alberto Osorio Vázquez, de 19 años, circulaba en dirección oriente a bordo de una motocicleta Italika, sin portar casco de seguridad.

Al realizar una maniobra brusca, derrapó varios metros hasta impactarse contra el pavimento, donde quedó tendido bocabajo e inconsciente.

La escena fue presenciada por el conductor de un tráiler que transitaba por el lugar, quien de inmediato se detuvo y bloqueó parcialmente el paso vehicular para evitar que el motociclista fuera arrollado por otros automovilistas.

Minutos después llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron los primeros auxilios y confirmaron que presentaba un severo golpe en la cabeza, además de múltiples lesiones en el cuerpo.

Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado de urgencia al nosocomio, donde su estado de salud se reporta como reservado.

Elementos de Seguridad Pública y de la Policía Estatal Coahuila acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y asegurar el área mientras se realizaban las labores de primeros auxilios para estabilizar rápidamente al herido. El estado de salud del motociclista es reportado como delicado.