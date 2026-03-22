Choque en San Buenaventura: mujer resulta herida

SAN BUENAVENTURA, COAH.— Un aparatoso accidente vial registrado la tarde de este sábado dejó como saldo una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

El percance ocurrió alrededor de las 14:30 horas sobre el bulevar Humberto Rodríguez, en el cruce con la calle Puebla, a la altura de la colonia 18 de Abril, donde se reportó un choque por alcance entre dos vehículos.

De acuerdo con los primeros informes, un automóvil Chevrolet Monza en color arena se impactó por la parte posterior contra un Ford Escort rojo en el que viajaba María Elena López, de 58 años de edad.

Tras el fuerte golpe, la mujer resultó con lesiones en la zona cervical, por lo que fue atendida en el lugar por paramédicos de Protección Civil de San Buenaventura, quienes le brindaron los primeros auxilios.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades en torno al accidente.

Ambas unidades presentaron daños de consideración; el vehículo afectado quedó con la parte trasera severamente averiada, mientras que el automóvil responsable terminó con la defensa prácticamente destruida.

La circulación se vio afectada momentáneamente mientras se realizaban las maniobras de auxilio y retiro de las unidades involucradas.