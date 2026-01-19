Accidente de motociclista en Monclova deja lesionado

La falta de precaución de un automovilista derivó en un accidente dentro del estacionamiento de un centro comercial, donde un joven motociclista resultó lesionado de manera leve en el cruce de las avenidas Huemac y Brasil, en la colonia Anáhuac.

Según los reportes preliminares, un vehículo Chevrolet Malibú color blanco circulaba por el estacionamiento del complejo y, al parecer, su conductor no realizó el alto correspondiente ni observó la presencia de la motocicleta que transitaba con preferencia. Esto provocó que el automóvil embistiera directamente a Omar Alejandro, conductor de la moto.

Tras el impacto, testigos solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia. Paramédicos del GRUM llegaron de inmediato y brindaron atención prehospitalaria al joven, quien, pese al choque aparatoso, no requirió traslado a un hospital.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para abanderar el área, levantar evidencia y realizar el peritaje correspondiente. Posteriormente, tanto el conductor del automóvil como el motociclista fueron trasladados a las instalaciones del Departamento para determinar responsabilidades.