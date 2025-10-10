Protección Civil auxilia a mujer tras accidente en carretera federal 57

ESCOBEDO, COAH. – Con algunos golpes, pero afortunadamente sin riesgo grave para su vida, resultó una mujer tras volcar su automóvil sobre la carretera federal 57, a la altura de Estación Hermanas, durante la tarde de ayer.

El accidente movilizó de inmediato a cuerpos de emergencia del municipio de Escobedo, quienes llegaron al sitio para brindar auxilio a la conductora. Fabiola "N", de 32 años, fue atendida por paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron que las lesiones que presentaba eran contusiones menores. Su estado de salud se vio favorecido gracias al uso del cinturón de seguridad al momento del percance.

Según el reporte oficial, los hechos ocurrieron minutos antes de las 15:00 horas. La mujer se desplazaba rumbo a Sabinas en un Chevrolet Malibú dorado de procedencia extranjera. Al parecer, la velocidad inmoderada provocó que perdiera el control del volante al llegar al kilómetro 46, saliéndose de la carpeta asfáltica y recorriendo varios metros sobre terracería hasta impactar contra un montículo de tierra.

El fuerte golpe provocó que el automóvil diera varias volteretas hasta quedar completamente volcado, con la conductora atrapada en el interior. Elementos de Protección Civil lograron rescatarla y trasladarla de inmediato a la clínica 7 del Seguro Social en Monclova para una revisión médica, donde se confirmó que su estado era estable y que las lesiones no representaban riesgo grave.

Agentes de la Guardia Nacional, división Caminos, arribaron al lugar para levantar el reporte correspondiente y realizar las diligencias de peritaje para ordenar el apoyo de una grúa y remolcar el auto a un corralón.