Riña por disputa sentimental deja dos lesionados

MONCLOVA, COAH.- Una disputa sentimental terminó en una riña durante la medianoche en la colonia Guerrero, con saldo de dos hombres lesionados y uno detenido por las autoridades.

Los involucrados fueron identificados como José, de 26 años; Diego Alberto Vázquez Esquivel, de 36; y Juan Francisco Vázquez Muñoz, de 55, además de otros participantes.

Origen de la disputa

De acuerdo con la versión de José, el conflicto comenzó cuando se encontraba en su domicilio y Diego acudió presuntamente para confrontarlo por una relación sentimental.

El joven aseguró que, antes de la pelea, Diego intentó atropellarlo al echarle encima un vehículo. Señaló que logró esquivarlo y que el hombre se retiró del lugar.

Minutos después, Diego regresó acompañado de su padre, Juan Francisco, y otros dos hombres. El grupo habría acudido al domicilio para enfrentarlo.

La discusión subió de tono hasta terminar en una pelea a golpes. José declaró que decidió hacerles frente y que durante el altercado también intervino un tío suyo, quien lanzó agua y pedazos de madera contra los participantes.

Durante la riña, Diego y Juan Francisco resultaron lesionados.

Atención médica a los heridos

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención a los heridos y posteriormente los trasladaron a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedaron bajo observación médica.

Elementos policiacos acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Aunque José manifestó que actuó en defensa propia, fue detenido por las lesiones ocasionadas a sus rivales y quedó a disposición de las autoridades competentes.

Será la autoridad correspondiente la que determine su situación jurídica, una vez que sean analizados los testimonios y demás elementos relacionados con la riña.