Riña por disputa sentimental deja dos lesionados
Una riña entre varios hombres terminó a golpes en la colonia Guerrero; dos participantes fueron trasladados a la clínica del IMSS y uno fue detenido.
MONCLOVA, COAH.- Una disputa sentimental terminó en una riña durante la medianoche en la colonia Guerrero, con saldo de dos hombres lesionados y uno detenido por las autoridades.
Los involucrados fueron identificados como José, de 26 años; Diego Alberto Vázquez Esquivel, de 36; y Juan Francisco Vázquez Muñoz, de 55, además de otros participantes.
Origen de la disputa
De acuerdo con la versión de José, el conflicto comenzó cuando se encontraba en su domicilio y Diego acudió presuntamente para confrontarlo por una relación sentimental.
El joven aseguró que, antes de la pelea, Diego intentó atropellarlo al echarle encima un vehículo. Señaló que logró esquivarlo y que el hombre se retiró del lugar.
Minutos después, Diego regresó acompañado de su padre, Juan Francisco, y otros dos hombres. El grupo habría acudido al domicilio para enfrentarlo.
La discusión subió de tono hasta terminar en una pelea a golpes. José declaró que decidió hacerles frente y que durante el altercado también intervino un tío suyo, quien lanzó agua y pedazos de madera contra los participantes.
Durante la riña, Diego y Juan Francisco resultaron lesionados.
Atención médica a los heridos
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención a los heridos y posteriormente los trasladaron a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedaron bajo observación médica.
Elementos policiacos acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.
Aunque José manifestó que actuó en defensa propia, fue detenido por las lesiones ocasionadas a sus rivales y quedó a disposición de las autoridades competentes.
Será la autoridad correspondiente la que determine su situación jurídica, una vez que sean analizados los testimonios y demás elementos relacionados con la riña.