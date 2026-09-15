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Riña por disputa sentimental deja dos lesionados

Una riña entre varios hombres terminó a golpes en la colonia Guerrero; dos participantes fueron trasladados a la clínica del IMSS y uno fue detenido.

Por Jaime Guerrero - 15 septiembre, 2026 - 03:26 a.m.
Elementos policiacos acudieron al sitio donde se registró la riña entre varios hombres en la colonia Guerrero.
Elementos policiacos acudieron al sitio donde se registró la riña entre varios hombres en la colonia Guerrero.

MONCLOVA, COAH.- Una disputa sentimental terminó en una riña durante la medianoche en la colonia Guerrero, con saldo de dos hombres lesionados y uno detenido por las autoridades.

Los involucrados fueron identificados como José, de 26 años; Diego Alberto Vázquez Esquivel, de 36; y Juan Francisco Vázquez Muñoz, de 55, además de otros participantes.

Origen de la disputa

De acuerdo con la versión de José, el conflicto comenzó cuando se encontraba en su domicilio y Diego acudió presuntamente para confrontarlo por una relación sentimental.

El joven aseguró que, antes de la pelea, Diego intentó atropellarlo al echarle encima un vehículo. Señaló que logró esquivarlo y que el hombre se retiró del lugar.

Minutos después, Diego regresó acompañado de su padre, Juan Francisco, y otros dos hombres. El grupo habría acudido al domicilio para enfrentarlo.

La discusión subió de tono hasta terminar en una pelea a golpes. José declaró que decidió hacerles frente y que durante el altercado también intervino un tío suyo, quien lanzó agua y pedazos de madera contra los participantes.

Durante la riña, Diego y Juan Francisco resultaron lesionados.

Atención médica a los heridos

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención a los heridos y posteriormente los trasladaron a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedaron bajo observación médica.

Elementos policiacos acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Aunque José manifestó que actuó en defensa propia, fue detenido por las lesiones ocasionadas a sus rivales y quedó a disposición de las autoridades competentes.

Será la autoridad correspondiente la que determine su situación jurídica, una vez que sean analizados los testimonios y demás elementos relacionados con la riña.

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