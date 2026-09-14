Accidente en Monclova: mujer presenta molestias tras choque

MONCLOVA, COAH.- Una mujer presentó molestias físicas luego de que el automóvil que conducía fuera impactado por una camioneta cuando ambos vehículos intentaban incorporarse al bulevar Miguel de la Madrid, la tarde del lunes.

El accidente ocurrió cerca de las 16:00 horas y movilizó a elementos de Control de Accidentes y cuerpos de emergencia hasta el cruce de vialidades que conectan con el bulevar.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor de una Chevrolet S10 amarilla circulaba por la avenida Montessori y presuntamente avanzaba con luz verde del semáforo.

Al intentar incorporarse al bulevar Miguel de la Madrid, la camioneta fue impactada en uno de sus costados por un Nissan Sentra gris.

El automóvil era conducido por una madre de familia que transitaba por la avenida Revolución Mexicana y también pretendía incorporarse al bulevar mediante una vuelta de precaución.

El impacto ocasionó daños materiales de consideración en ambas unidades y dejó a la conductora del Sentra con molestias físicas.

Tras recibir el reporte, elementos de Control de Accidentes acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y establecer la mecánica del percance.

Los oficiales solicitaron además la presencia de cuerpos de emergencia para que la mujer fuera valorada en el lugar.

Las autoridades realizaron las actuaciones necesarias para determinar las circunstancias precisas del choque y deslindar las responsabilidades correspondientes entre los conductores involucrados.

El accidente provocó afectaciones momentáneas a la circulación mientras los vehículos permanecieron en el lugar y se desarrollaron las diligencias oficiales.