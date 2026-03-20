Camioneta arrolla a motociclista en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un adolescente de apenas 15 años luchaba por su recuperación tras ser brutalmente arrollado por una camioneta cuyo conductor huyó sin detenerse, dejándolo gravemente herido sobre el pavimento.

El accidente se registró la tarde de ayer en el cruce de la avenida Las Torres y la calle 45, en la colonia Valle de San Miguel, al oriente de la ciudad.

La víctima fue identificada como Edwin Alberto Arce Rincón, quien circulaba a bordo de su motocicleta cuando fue impactado violentamente por una camioneta Chevrolet Silverado en color blanco. Tras el golpe, el conductor responsable optó por escapar, abandonando al menor a su suerte.

El fuerte impacto proyectó al adolescente contra la carpeta asfáltica, donde quedó tendido e inmóvil, generando momentos de angustia entre vecinos y automovilistas que presenciaron la escena.

De inmediato, testigos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, arribando paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria al joven antes de trasladarlo de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó internado bajo observación médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Elementos de Seguridad Pública, a través del Departamento de Control de Accidentes, acudieron para acordonar el área y realizar el peritaje correspondiente, recabando indicios y testimonios que permitan ubicar al responsable.

Hasta el momento, el conductor de la camioneta no ha sido localizado, por lo que el caso fue turnado a las autoridades competentes para continuar con las investigaciones.

Familiares del menor exigieron justicia y pidieron la pronta localización del responsable, quien tras el violento impacto decidió huir, dejando atrás una escena marcada por la desesperación.