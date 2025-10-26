Choque entre automóvil y motocicleta deja motociclista lesionado en Frontera

FRONTERA, COAH.- Un motociclista resultó con algunos golpes, aunque sin lesiones graves, luego de ser impactado por un automóvil cuando circulaba por las calles del centro de la ciudad, la tarde de este sábado.

El incidente generó la rápida movilización de paramédicos y elementos de Control de Accidentes, quienes acudieron al lugar para atender al lesionado y realizar las diligencias pertinentes.

El accidente ocurrió minutos antes de las 15:30 horas sobre la calle Coahuila, en su cruce con Tamaulipas, cuando Kevin, de 19 años, circulaba a bordo de su motocicleta en dirección al oriente. El joven, quien regresaba a su domicilio tras concluir su primer día de trabajo, contó que la jornada laboral, que representaba una nueva oportunidad tras varios meses sin empleo, terminó abruptamente cuando fue embestido por un automóvil KIA color gris.

Según el reporte preliminar, el conductor del vehículo particular, quien se incorporaba al cruce, señaló que no logró ver al motociclista a tiempo, por lo que no pudo detener su marcha y terminó causando el accidente.

El fuerte impacto derribó a Kevin, quien cayó al pavimento, lo que generó una gran alarma entre los transeúntes y otros conductores que presenciaron la colisión.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para brindar atención al joven, quien sufrió algunos golpes y raspones, pero afortunadamente no presentó heridas graves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Preventiva y del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de tomar conocimiento del hecho, recabando la información necesaria para deslindar responsabilidades entre los involucrados.

A pesar de la preocupación por el accidente, la situación fue rápidamente controlada y la circulación se restableció después de realizar las diligencias correspondientes.