Motociclista Juan Mireles se accidenta en Monclova: lesiones menores

MONCLOVA COAH.- La madrugada de ayer terminó en accidente para un motociclista que, presuntamente bajo los efectos del alcohol y sin experiencia al volante, terminó lesionado tras perder el control de su unidad en calles del Fraccionamiento Calderón.

El percance ocurrió sobre la calle 20 del mencionado sector, donde vecinos reportaron el fuerte estruendo de una caída y solicitaron la presencia de cuerpos de auxilio al detectar a un hombre tendido sobre el pavimento junto a una motocicleta dañada.

Paramédicos del GRUM arribaron rápidamente al sitio para brindar atención prehospitalaria a quien se identificó como Juan Antonio Mireles Castillo, de 39 años de edad, con domicilio en la colonia Colinas de Santiago.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre conducía una motocicleta que aseguró era de su propiedad; sin embargo, reconoció que no tenía experiencia manejando la unidad. Aparentemente, el exceso de confianza combinado con el estado inconveniente en el que se encontraba provocó que perdiera el control y terminara derrapando violentamente.

La motocicleta terminó impactándose contra una camioneta que se encontraba debidamente estacionada, dejando daños materiales y varias lesiones al conductor, aunque afortunadamente ninguna de gravedad.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.

El lesionado permaneció varios minutos bajo valoración médica mientras las autoridades controlaban la circulación en el sector y retiraban la unidad siniestrada.