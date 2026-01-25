Accidente en Frontera: motociclistas heridos tras derrapar en el Libramiento Carlos Salinas

FRONTERA, COAH.- Lo que comenzó como una rodada de aventura estuvo a punto de terminar en tragedia la tarde de ayer, cuando dos motociclistas originarios de San Buenaventura sufrieron un aparatoso accidente sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, a la altura de la entrada al ejido Pozuelos, en el municipio de Frontera, Coahuila.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los motociclistas se encontraban realizando un viaje con destino al municipio de Parras de la Fuente; sin embargo, debido a las condiciones climatológicas adversas, optaron por cancelar la travesía y emprender el regreso. Fue durante ese retorno cuando, al circular por el citado libramiento, perdieron el control de la motocicleta y terminaron derrapando violentamente sobre la carpeta asfáltica.

En el percance resultó lesionado Germán Galván, de 46 años de edad, quien conducía la unidad, así como su acompañante. Ambos quedaron tendidos a un costado del camino, lo que provocó alarma entre los automovilistas que transitaban por la zona, quienes de inmediato dieron aviso a los cuerpos de emergencia.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) arribaron rápidamente al sitio para brindar los primeros auxilios a los afectados. Tras la valoración prehospitalaria, se determinó que ambos presentaban únicamente golpes y lesiones leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Estatal Coahuila acudieron para tomar conocimiento de los hechos, asegurar el área y realizar el peritaje correspondiente, con el objetivo de deslindar responsabilidades y prevenir un segundo accidente en ese peligroso tramo carretero.

A pesar de lo aparatoso del incidente, el saldo fue únicamente de daños materiales y dos motociclistas con lesiones menores, aunque el hecho dejó en evidencia, una vez más, los riesgos de circular en motocicleta bajo condiciones climatológicas poco favorables.