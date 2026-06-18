Movilización de seguridad tras gritos de auxilio en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un grito desesperado que rompió el silencio de la madrugada movilizó a corporaciones de seguridad hacia los alrededores de Playa Bonita, luego de que un ciudadano reportara haber escuchado a una mujer pedir auxilio en repetidas ocasiones, generando preocupación ante la posibilidad de que estuviera ocurriendo un hecho violento.

Los acontecimientos se registraron alrededor de la 1:30 de la madrugada de este jueves sobre el Libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, a la altura del acceso al balneario y pasando el emblemático letrero de "Yo Amo Monclova".

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, un hombre que transitaba por el sector escuchó un fuerte grito femenino que le llamó poderosamente la atención. Aunque inicialmente continuó su trayecto, segundos después volvió a escuchar el llamado de auxilio, lo que aumentó su inquietud.

En medio de la oscuridad alcanzó a observar una motocicleta que abandonaba el área a gran velocidad. Poco después también detectó la presencia de otro vehículo que se detuvo brevemente y posteriormente se retiró del lugar.

La escena despertó sospechas suficientes para que el ciudadano decidiera reportar lo ocurrido al sistema de emergencias, temiendo que alguna mujer pudiera encontrarse en peligro.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron rápidamente al sitio y desplegaron un recorrido de inspección por los alrededores de Playa Bonita, revisando brechas, áreas oscuras y zonas de difícil visibilidad con la intención de localizar a alguna persona que requiriera ayuda.

Durante varios minutos los oficiales realizaron búsquedas y lanzaron llamados para obtener respuesta de alguna posible víctima, sin embargo, nadie respondió ni fue localizada persona alguna que presentara lesiones o solicitara auxilio.

Pese a la intensa movilización, las autoridades no encontraron evidencias de una agresión, accidente o delito en proceso, por lo que el reporte quedó sin novedad.

No obstante, el incidente dejó una estela de incertidumbre entre quienes participaron en la búsqueda, pues el origen de los gritos nunca pudo ser esclarecido.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier situación sospechosa, especialmente durante la noche, ya que una llamada oportuna puede marcar la diferencia cuando una persona realmente se encuentra en peligro.