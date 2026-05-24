Accidente peatonal en Monclova: mujer cae en bulevar Harold R. Pape

MONCLOVA COAH.- La noche de ayer se registró una intensa movilización de cuerpos de auxilio y elementos de Seguridad Pública sobre el bulevar Harold R. Pape, luego de que automovilistas reportaran el presunto atropellamiento de una mujer que se dedica a recolectar material reciclable en distintos sectores de la ciudad.

El despliegue ocurrió a la altura del cruce con la calle Torreón, donde varios conductores observaron a una mujer tendida sobre el pavimento. La escena generó alarma entre quienes transitaban por el lugar, provocando múltiples llamadas al sistema de emergencias al pensar que había sido embestida por un vehículo en plena vía rápida.

Minutos después arribaron socorristas de la Cruz Roja Mexicana y oficiales preventivos, quienes acordonaron parcialmente el área mientras brindaban atención prehospitalaria a la lesionada, identificada como Brenda Marisol.

De acuerdo con la versión proporcionada por la propia afectada a las autoridades, el incidente ocurrió cuando caminaba sobre la banqueta y al intentar cruzar la calle accidentalmente pisó las agujetas de sus zapatos, perdiendo el equilibrio y cayendo de manera aparatosa sobre el pavimento.

Tras una revisión médica en el lugar, los paramédicos descartaron heridas de gravedad y confirmaron que no existían evidencias de atropellamiento ni participación de algún automóvil en el incidente.

Luego de recibir los primeros auxilios, Brenda Marisol rechazó ser trasladada a un hospital, asegurando encontrarse estable. Finalmente, la mujer se retiró por sus propios medios, mientras autoridades municipales tomaban conocimiento de los hechos y descartaban riesgos para la circulación vehicular en el sector.