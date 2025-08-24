Restos de perro descomponiéndose causan alarma en colonia Acuña

Una fuerte movilización policiaca se registró la mañana de este sábado en la colonia Héroes del 47, después de que vecinos reportaran un misterioso bulto maloliente, que desprendía un olor a muerte, sobre la calle Privada Acuña, entre Jiménez.

El bulto, de un tamaño similar al de un balón, despertó la preocupación de los habitantes, quienes no sabían si se trataba de una cabeza humana o un animal muerto.

A las 11:22 horas, personal de la Policía Municipal, apoyado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Grupo Reacción Centro (GRC), arribó al lugar para verificar el reporte.

El bulto, envuelto en trapos, mostraba manchas que aparentemente eran de sangre, lo que generó alarma entre los presentes, que temían un hallazgo macabro.

Tras abrir el bulto, los oficiales descubrieron, para su alivio y sorpresa, que se trataba de los restos en descomposición de un perro, y no de una persona.

El olor fétido que emanaba del cuerpo del animal, que ya se encontraba en avanzado estado de descomposición, fue lo que alertó a los vecinos, quienes al principio temían lo peor.

El hallazgo desató una intensa especulación entre los vecinos de la zona, quienes estaban aterrados por la posibilidad de que se tratara de un crimen. Sin embargo, tras la inspección, se descartó cualquier sospecha de homicidio.

Aunque el caso no pasó a mayores, las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver del perro para su posterior disposición y evitar que la situación causara más alarma en la comunidad.