Movilización policiaca tras detonaciones en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La noche del sábado, vecinos de la colonia Carranza reportaron cerca de seis detonaciones de arma de fuego, lo que movilizó a elementos de Seguridad Pública hacia el sector.

El reporte se originó sobre las calles André Viesca y Gabriel García, donde habitantes se encontraban en sus domicilios cuando escucharon los disparos.

El estruendo generó preocupación entre los residentes, quienes solicitaron la intervención de las autoridades a través de los números de emergencia.

Tras recibir el llamado, unidades de Seguridad Pública se trasladaron al sector para verificar el reporte y tratar de localizar a los presuntos responsables de las detonaciones.

Los agentes realizaron recorridos de vigilancia por distintas calles de la colonia y mantuvieron la búsqueda de los sujetos que habrían efectuado los disparos.

Sin embargo, pese al despliegue policiaco, los elementos no lograron ubicar ni detener a alguna persona relacionada con el reporte.

La movilización se mantuvo durante la noche en el área donde fueron escuchadas las detonaciones, mientras los oficiales verificaban las calles señaladas por los vecinos.

Hasta el momento, la información disponible establece que fueron reportadas cerca de seis detonaciones de arma de fuego y que el operativo de búsqueda concluyó sin personas detenidas.

El incidente provocó la intervención de los cuerpos de seguridad en esta zona habitacional, luego del reporte ciudadano sobre disparos durante la noche del sábado.