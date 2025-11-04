Encuentran a hombre de 31 años sin vida en Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAH.- Un hombre de 31 años fue encontrado muerto dentro de su domicilio ubicado en la Zona Centro, tras haberse quitado la vida, lo que generó la movilización de las autoridades y socorristas la noche de este martes.

El occiso fue identificado como Joaquín Eduardo González Ibarra, quien fue hallado suspendido en el interior de su vivienda ubicada sobre la calle Miguel Hidalgo número 630.

De acuerdo con los primeros reportes, fue su tío, Jesús Alfonso González Ibarra, quien al acudir al domicilio se llevó la desgarradora sorpresa de encontrar a su sobrino colgado y sin signos vitales, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar, pero solo confirmaron el fallecimiento del hombre, mientras que elementos de la Policía Municipal acordonaron el área y notificaron a la Agencia de Investigación Criminal para que realizara las diligencias correspondientes.

Agentes periciales efectuaron las labores de campo y ordenaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.