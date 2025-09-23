Investigan deceso de mujer tras traslado a Clínica 7 del IMSS

MONCLOVA, COAH. – La tarde de este martes, una mujer de 60 años identificada como Guadalupe Díaz Flores fue declarada sin vida en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego que sus familiares la trasladaran en un intento desesperado por brindarle auxilio al encontrarla inconsciente.

Eran cerca de las 13:43 horas, cuando la Policía Municipal fue informada de que la mujer se encontraba inconsciente en su domicilio, ubicado en la calle Benjamín Argumedo número 443, en la colonia Miravalle 1.

De inmediato, los oficiales se movilizaron para brindar apoyo a la familia, abriéndoles paso a la camioneta Dodge RAM en la que la trasladaban hacia el hospital.

A pesar de la pronta respuesta de las autoridades, al llegar al nosocomio, los médicos confirmaron que Guadalupe ya no contaba con signos vitales. Los familiares, quienes habían intentado reanimarla sin éxito, fueron recibidos con la noticia de su deceso.

De acuerdo con los primeros informes, Guadalupe padecía de hipertensión y diabetes, condiciones que podrían haber contribuido a su muerte súbita.

El personal médico notificó el deceso a los detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes se encargaron de dar fe del hecho y ordenar el levantamiento del cuerpo.

El cuerpo de la mujer fue trasladado al Servicio Médico Forense para los trámites de rigor y para determinar las causas exactas de su fallecimiento.