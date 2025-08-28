Yerno descubre a su suegro sin vida en el patio de su domicilio

Un hombre de 56 años fue localizado sin vida por su yerno, en el patio de su domicilio ubicado en la colonia Hipódromo, lo que generó la movilización inmediata de las autoridades municipales y estatales la mañana de este viernes.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 08:17 horas, en una vivienda situada sobre la calle 8, número 925, entre las calles 9 y 11.

Fue el propio yerno Gabriel Martínez Guerra quien al arribar al lugar se topó con la escena, encontrando a su suegro tirado en el suelo e inconsciente.

De acuerdo con lo informado por su hija, Laura Yajaira Martínez López, su padre padecía problemas renales y diabetes, enfermedades que presuntamente habrían derivado en su muerte, aunque será la necropsia de ley la que confirme las causas del deceso.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y constataron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a acordonar el área y solicitar la presencia de la Agencia de Investigación Criminal, quienes descartaron que el cuerpo presentara huellas de violencia.

Minutos más tarde, peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para su revisión.