Necropsia revela causa de muerte de José Jorge Ibarra Pérez

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado ha confirmado oficialmente que la muerte de José Jorge Ibarra Pérez, quien fue encontrado sin vida en su habitación en el Hotel Casablanca el pasado martes, fue un suicidio.

Los resultados de la necropsia de ley revelaron que el hombre, que había intentado quitarse la vida en septiembre del año pasado, se provocó una herida en el cuello con un vidrio de un envase de caguama, lo que resultó en su fatal desenlace.

Fuentes cercanas al caso indicaron que Ibarra Pérez, quien sobrevivió el año pasado a un intento de suicidio en Sabinas al lanzarse al paso de un tráiler en la carretera federal 57, estaba bajo los efectos de sustancias tóxicas cuando decidió poner fin a su vida. Según las autoridades, su intoxicación habría influido en su decisión de autolesionarse.

Aunque en un principio se manejó la versión de que Ibarra Pérez estuvo acompañado por otra persona en el momento de su muerte, esta información fue desmentida por las autoridades tras realizar las investigaciones pertinentes.

La encargada del Hotel Casablanca, Niebla Lara Miranda, declaró que el hombre nunca permitió que nadie ingresara a su habitación durante su estadía, lo que refuerza la hipótesis de que el fallecimiento fue un acto aislado.

El cuerpo de Ibarra Pérez fue encontrado en el baño de su habitación, en medio de un charco de sangre. La herida que presentaba, provocada por el vidrio de la botella, era claramente visible en su cuello. Tras el hallazgo, las autoridades municipales y paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La versión oficial desestima cualquier suposición de intervención de terceros y confirma que Ibarra Pérez, quien había enfrentado múltiples dificultades emocionales por su problema de adicción y tras su accidente el año pasado, finalmente tomó la decisión de acabar con su vida en el momento más oscuro de su sufrimiento.