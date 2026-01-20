Padres preocupados por consumo de vapeadores en Secundaria de Monclova

MONCLOVA, COAH.- La Escuela Secundaria Número 2 "Emiliano Zapata", ubicada al sur de la ciudad, volvió a colocarse en el centro de la polémica tras registrarse nuevos reportes por la presunta introducción y consumo de drogas y vapeadores al interior del plantel, situación que mantiene en alerta a padres de familia y autoridades educativas.

De acuerdo con versiones recabadas entre tutores, en el plantel se ha detectado de manera recurrente la presencia de droga tipo cristal y marihuana, sustancias que presuntamente circulan entre algunos alumnos sin mayor dificultad. A esta problemática se suma el uso constante de dispositivos electrónicos tipo vapeador, los cuales se encuentran prohibidos a nivel nacional y, aun así, serían utilizados por menores dentro de la escuela.

Padres de familia denunciaron que los vapeadores llegan incluso a intercambiarse entre estudiantes como si se tratara de objetos comunes, pese a los riesgos que representan para la salud. Indicaron que estas conductas ocurren en horarios escolares y, en algunos casos, a la vista del personal docente, sin que se apliquen sanciones inmediatas o medidas efectivas de control.

Ante los constantes señalamientos, elementos de Seguridad Pública acudieron durante la jornada de ayer a los alrededores del plantel para implementar operativos mochila como acción preventiva. Sin embargo, los padres consideraron que dichas revisiones resultan insuficientes si no existe una vigilancia permanente y un control interno más estricto por parte de directivos, maestros y la Asociación de Padres de Familia.

La comunidad escolar señaló que no se trata de hechos aislados, ya que la secundaria ha enfrentado antecedentes similares en ocasiones anteriores. Por ello, hicieron un llamado urgente a las autoridades educativas y de seguridad para que intervengan de manera coordinada y firme, con el objetivo de frenar estas prácticas y garantizar un entorno seguro para los estudiantes.