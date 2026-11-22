William Saucedo Arzola perdió la vida tras chocar contra una GMC Denali en el camino al rancho La Viga; testigos señalaron que el otro conductor presuntamente escapó.

La camioneta de William Saucedo Arzola quedó destrozada tras el impacto contra una GMC Denali, en la brecha de Palo Blanco.

CASTAÑOS, COAH.- La promesa de regresar por su hijo terminó en tragedia. William Saucedo Arzola murió prensado dentro de su camioneta, luego de ser impactado por una GMC Denali en el camino al rancho La Viga, antes de llegar al ejido Palo Blanco.

El accidente ocurrió alrededor de la medianoche, en el tramo que conduce hacia Soledad. Paramédicos de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y, al revisar al conductor, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con testimonios recabados en el sitio, William había acudido al rancho para participar en una celebración de aniversario con actividades familiares.

Durante la reunión decidió llevar a sus hijos Samuel y Naomi a su domicilio. Posteriormente regresaría por Irving, su hijo mayor, de 18 años, quien permanecía en el festejo.

Sin embargo, cuando se dirigía nuevamente al lugar, su camioneta fue embestida por una GMC Denali color arena, presuntamente conducida por un hombre al que testigos identificaron como "Caspio".

Las primeras versiones indicaron que el conductor de la camioneta había circulado a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol. También se señaló que invadió el carril contrario y golpeó directamente el costado del conductor de la unidad de William.

Tras el choque, el presunto responsable habría abandonado el lugar, de acuerdo con los testimonios.

La tragedia movilizó a corporaciones de emergencia y autoridades. Entre los familiares que llegaron al sitio se encontraba Irving, quien minutos antes había visto partir a su padre con la promesa de que regresaría por él.

El cuerpo de William quedó atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina. Debido a las condiciones de la unidad, peritos solicitaron el apoyo de la Cruz Roja y utilizaron equipo hidráulico para realizar las maniobras de extracción.

Una vez liberados, los restos fueron trasladados a una funeraria para los procedimientos correspondientes.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del accidente, establecer posibles responsabilidades y determinar oficialmente las causas del fallecimiento.