Perros callejeros hieren a vecina de Monclova de 95 años

MONCLOVA, COAH.- Una mujer de 95 años, identificada como doña Hilda, fue brutalmente atacada por dos perros mientras caminaba por las calles del centro de Monclova, minutos antes de las 20:00 horas, cuando se dirigía a comprar carne para preparar sus alimentos.

Los lamentables hechos sucedieron sobre la calle Jesús Silva, cerca del cruce con Miguel Blanco, a solo unos metros de la vivienda de la víctima. Según testigos, la señora Hilda había salido de su casa con destino a una carnicería, pero en el trayecto sufrió el violento ataque de los perros, ambos de raza criolla, los cuales deambulaban sin ninguna responsabilidad por parte de sus dueños.

Los perros, conocidos en la vecindad, estaban bajo la custodia de la señora Martha, quien no se encontraba en casa al momento del ataque.

El animal que protagonizó la agresión, conocido por los vecinos como 'El Pelos', fue el responsable directo de morder a la mujer, quien sufrió lesiones significativas, principalmente en su pierna derecha.

Los gritos de la víctima, llenos de dolor y desesperación, alertaron rápidamente a los vecinos, quienes acudieron en su auxilio. Con palos y otros objetos, lograron ahuyentar al perro y despegarlo de la pierna de doña Hilda, evitando que la continuara mordiendo.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron rápidamente al lugar y atendieron a la señora, quien fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

Afortunadamente, gracias a la pronta intervención de los vecinos y los servicios de emergencia, las heridas no resultaron de gravedad.

La señora Martha, propietaria de los animales, explicó que no se encontraba en casa en el momento del ataque y, al regresar, se hizo cargo de la situación, preocupada por el estado de salud de doña Hilda, a quien consideró una vecina muy querida por todos.