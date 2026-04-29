Mujer en estado de intoxicación provoca movilización policial en Monclova

MONCLOVA, COAH.– La presencia de una mujer en aparente estado de intoxicación a las afueras de la Escuela Secundaria Federal número 1, Juan Gil, generó alarma entre padres de familia y movilizó a corporaciones policiacas la tarde de ayer, en un hecho que evidenció el riesgo al que están expuestos menores en plena salida escolar.

Los hechos se registraron alrededor de las 13:30 horas frente al plantel educativo ubicado sobre el bulevar Benito Juárez, a la altura del cruce con la calle Montecarlo.

De acuerdo con testigos, la mujer, identificada como Arely Castillo, de 29 años de edad y vecina de la colonia Guadalupe Borja en Frontera, se encontraba inhalando sustancias tóxicas justo en el exterior del plantel, a escasos metros de donde decenas de estudiantes y padres transitaban.

La escena causó indignación y preocupación entre los presentes, quienes de inmediato solicitaron la intervención de las autoridades para evitar una situación de mayor riesgo.

Elementos de la Policía Municipal acudieron rápidamente al sitio; sin embargo, al percatarse de su presencia, la mujer intentó escapar corriendo en dirección al bulevar Francisco I. Madero.

La persecución se extendió por varias calles, hasta que finalmente fue interceptada en el cruce con la avenida Acereros, donde, pese a resistirse y protagonizar un escándalo, fue asegurada por los uniformados.

Tras su detención, fue trasladada a la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno, quien ordenó su remisión a las celdas por varias horas por la falta administrativa cometida.