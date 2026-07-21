Mujer fallece en su hogar en Colinas de Santiago

Una mujer fue localizada sin vida la mañana de este martes al interior de un domicilio de la colonia Colinas de Santiago, donde paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento y autoridades ministeriales iniciaron las diligencias correspondientes.

El reporte fue recibido alrededor de las 07:06 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Cerro de la Gloria, en el cruce con La Fundición, luego de que familiares solicitaron el apoyo de una ambulancia al percatarse de que la mujer no reaccionaba al intentar despertarla.

De acuerdo con el informe, la víctima fue encontrada pálida, fría y sin responder a estímulos verbales ni dolorosos, por lo que de inmediato se activó el protocolo de atención de los cuerpos de emergencia.

Familiares informaron a las autoridades que la mujer había sido diagnosticada hace aproximadamente dos meses con dos tumores de gran tamaño en el estómago y que no padecía otras enfermedades crónicas conocidas.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al domicilio; sin embargo, tras realizar la valoración médica confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Tras el fallecimiento, se notificó al Ministerio Público y a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes acudieron al sitio para efectuar las diligencias de ley, recabar información y tomar conocimiento de los hechos.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que el deceso estaría relacionado con causas naturales derivadas de la enfermedad que padecía la mujer, por lo que durante la inspección no fueron localizados indicios de violencia.

Una vez concluidas las actuaciones ministeriales, el cuerpo sería entregado a sus familiares para la realización de los servicios funerarios correspondientes.