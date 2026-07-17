Mujer ingiere medicamentos tras discusión familiar en Frontera

FRONTERA, COAH.– La oportuna intervención de familiares y cuerpos de emergencia evitó una tragedia la noche del jueves, luego de que una mujer de 36 años ingiriera diversos medicamentos tras una discusión familiar y fuera trasladada de urgencia a un hospital.

La afectada fue identificada como Lourdes Elena García, quien, de acuerdo con los primeros datos recabados por las autoridades, consumió pastillas de omeprazol y metoclopramida, presuntamente con la intención de atentar contra su vida.

El incidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Leona Vicario, en la zona poniente de Ciudad Frontera. Familiares advirtieron que la mujer comenzó a presentar un deterioro en su estado de salud minutos después de ingerir los medicamentos.

De inmediato solicitaron apoyo a través del Sistema Estatal de Emergencias, lo que permitió el rápido arribo de paramédicos de Protección Civil.

Al llegar al lugar, los socorristas encontraron a Lourdes Elena consciente, aunque con síntomas de intoxicación, entre ellos mareo intenso y náuseas. Tras brindarle atención prehospitalaria y evaluar sus signos vitales, determinaron que era necesario trasladarla a una unidad médica para recibir atención especializada.

La mujer fue ingresada al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica para recibir el tratamiento correspondiente y descartar complicaciones derivadas de la ingesta de medicamentos.

Al sitio también acudieron elementos de la Policía Preventiva, quienes tomaron conocimiento de los hechos, entrevistaron a los familiares e integraron el reporte correspondiente.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para buscar apoyo profesional y mantener comunicación con personas de confianza ante una crisis emocional, al señalar que una intervención oportuna puede evitar consecuencias fatales.