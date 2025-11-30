Mujer lesionada tras choque de motocicleta en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una mujer que viajaba en motocicleta terminó lesionada la noche de ayer, luego de protagonizar un choque por no respetar un alto obligatorio en la colonia Anáhuac, donde se registró una fuerte movilización de cuerpos de auxilio y autoridades viales.

El percance ocurrió sobre la avenida Cuauhtémoc, cuando Miguel Ángel, conductor de un Chevrolet Malibu, se desplazaba con dirección a la calle Ahuizolt, por donde pretendía incorporarse para acudir a una gasolinera cercana. Todo transcurría con normalidad hasta que, al llegar al cruce, la imprudencia hizo de las suyas.

Una madre de familia que circulaba a bordo de una motocicleta Italika sobre la calle Ahuizolt no detuvo su marcha ante el señalamiento de alto. Sin disminuir la velocidad, terminó impactándose directamente contra el costado del vehículo de Miguel Ángel, provocando un estruendo que alertó a vecinos y automovilistas que pasaban por el área.

El golpe arrojó a la mujer al pavimento, donde quedó tendida y adolorida. Minutos después, socorristas de la Cruz Roja arribaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria por diversos golpes y contusiones que presentaba tras la colisión.

Durante las primeras entrevistas en el sitio, la motociclista reconoció ante los oficiales del Departamento de Control de Accidentes que ella había sido la responsable del incidente, al no respetar la señal de alto que marcaba su vía.

El automóvil de Miguel Ángel terminó con daños visibles en uno de sus costados, pero, afortunadamente, no se reportaron heridos de gravedad.