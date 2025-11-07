Colisión en puente Harold R. Pape de Monclova deja mujer herida

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso accidente que dejó como saldo una mujer lesionada y severos daños materiales se registró la tarde de este viernes en el puente elevado del bulevar Harold R. Pape, a la altura de la avenida 4.

El imprudente conductor de un lujoso automóvil AMG, modelo 2024, provocó la colisión y, tras generar caos y destrucción, huyó del lugar, dejando tras de sí un rastro de destrozos y una mujer lesionada.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando el conductor del AMG, que circulaba de sur a norte, no respetó las normas de tráfico y terminó estrellándose contra un automóvil y una Jeep Liberty de color azul, que circulaban sobre el puente.

La colisión fue tan fuerte que el frente de la camioneta quedó completamente destrozado, y la Jeep terminó con el muro de concreto del puente como barrera, bloqueando parcialmente los carriles de circulación.

A raíz de la colisión, la copiloto de la Jeep, una mujer resultó lesionada. Los paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron rápidamente al lugar del accidente y brindaron atención médica a la lesionada, trasladándola a la clínica más cercana para su valoración y tratamiento.

El conductor del vehículo AMG, lejos de detenerse, aceleró a fondo y emprendió la huida, dirigiéndose hacia el sur de la ciudad.

Las autoridades fueron alertadas de inmediato, y el caos generado por el accidente obligó a las autoridades a cerrar temporalmente la vialidad en ambos sentidos, mientras se realizaban las maniobras para despejar la zona y atender a los afectados.

Minutos después, gracias a las labores de investigación, los oficiales de la Policía Municipal y el Departamento de Control de Accidentes lograron ubicar el vehículo responsable, un lujoso AMG blanco, abandonado en la calle Profesor José Rodríguez, en la colonia Asturias.

El coche estaba severamente destrozado, y parecía haber sufrido daños graves por el impacto con la Jeep Liberty. Sin embargo, el conductor ya no se encontraba en el lugar, lo que sugiere que huyó a pie tras el accidente.

El segundo vehículo involucrado en el accidente, cuyo conductor también se dio a la fuga tras el choque.

Las autoridades aseguraron el automóvil AMG y ordenado el remolque de la Jeep Liberty.

Se espera que el propietario del vehículo de lujo se presente para reclamarlo y asumir su responsabilidad por los daños causados y las lesiones de la mujer afectada. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero del conductor imprudente que causó el incidente.