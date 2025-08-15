Mujer incendia patrulla por venganza en Comandancia Municipal

Una mujer en aparente estado de intoxicación, provocó un incendio parcial en una patrulla de Seguridad Pública, la madrugada de ayer, frente a la Comandancia Municipal, en un acto que, según sus propias palabras, fue motivado por venganza.

Se trata de Karla Guadalupe Salinas Arreguín, quien llegó a las instalaciones gritando que había sido ignorada por los oficiales cuando solicitó apoyo para recuperar a sus dos hijos.

También manifestó su molestia por la intervención de la PRONNIF en el caso, lo que, según testigos, la llevó a perder el control y actuar de manera violenta.

Tras retirarse por unos momentos, la mujer regresó con gasolina, se aproximó a la patrulla marcada con el número económico 251 —estacionada frente a la Dirección de Seguridad Pública— y roció el combustible sobre las puertas del lado del conductor. Acto seguido, intentó prenderle fuego.

Elementos de la Policía Municipal que se encontraban de guardia se percataron de lo sucedido y lograron sofocar las llamas de inmediato, evitando que el incendio se propagara y causara mayores afectaciones.

La patrulla solo presentó daños menores gracias a la rápida intervención de los oficiales.

La mujer fue asegurada en el lugar, mientras continuaba gritando que su acción era una respuesta contra las autoridades por la pérdida de la custodia de sus hijos.

Karla fue puesta a disposición del Ministerio Público, donde deberá responder por los daños causados a la unidad oficial y al patrimonio municipal.