Se le atora dedo en amortiguador

MONCLOVA, COAH.- Un insólito accidente movilizó a paramédicos y rescatistas de la Cruz Roja Mexicana la noche del martes, luego de que una mujer quedara con el dedo meñique atorado en un amortiguador de automóvil en la colonia 20 de Noviembre.

El reporte de auxilio alertó a los cuerpos de emergencia sobre una persona que tenía una extremidad atrapada en una pieza metálica, por lo que al sitio acudieron una ambulancia y una unidad de Rescate Urbano para atender la situación.

Al arribar, los socorristas localizaron a Diana Laura Ortiz de la Paz, de 31 años de edad, quien presentaba un fuerte dolor tras quedar con el dedo meñique atorado en el orificio del amortiguador. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer se encontraba bajo los efectos de sustancias tóxicas al momento del incidente.

Las primeras investigaciones indican que la afectada deambulaba por calles del sector cuando, por causas que no quedaron claras, introdujo el dedo en la pieza automotriz. Al no poder retirarlo, caminó cargando el pesado amortiguador hasta unos departamentos abandonados ubicados sobre la calle Venustiano Carranza, casi en el cruce con Emiliano Zapata, sitio donde suele pasar las noches.

Aunque pretendía permanecer ahí pese al intenso dolor, una de sus hermanas llegó al lugar, descubrió lo ocurrido y de inmediato solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Para evitar que las lesiones empeoraran, el personal de Rescate Urbano utilizó herramienta hidráulica especializada para cortar parcialmente el amortiguador y reducir la presión sobre el dedo atrapado.

Una vez estabilizada, Diana Laura fue trasladada al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde médicos continuarían las maniobras para liberar completamente la extremidad y valorar posibles lesiones derivadas del accidente.