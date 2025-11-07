Mujer gravemente herida en Monclova tras ataque con navaja

MONCLOVA, COAH. Una mujer resultó gravemente herida en un brazo tras ser atacada con una navaja por un sujeto conocido en la colonia Córdoba, lo que generó la rápida movilización de los servicios de emergencia.

El ataque ocurrió la tarde de ayer, alrededor de las 16:00 horas, cuando Guadalupe Torres, de 28 años, fue abordada por un hombre apodado "El Garritas", quien sin previo aviso la agredió violentamente con el arma blanca en la calle San Antonio, entre las calles Revolución y San Francisco.

De acuerdo con testimonios de vecinas que presenciaron el violento hecho, Guadalupe comenzó a sangrar profusamente después de ser atacada con el arma blanca en el brazo.

Al ver la magnitud de la herida, las vecinas, aterradas por la situación, llamaron inmediatamente al 911 para pedir ayuda. "La vimos sangrar mucho, y fue cuando decidimos llamar a emergencias", comentó una de las testigos del ataque.

La Policía Municipal y paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron rápidamente al lugar, donde encontraron a Guadalupe visiblemente afectada por el dolor y el shock.

Tras estabilizarla, los socorristas la trasladaron de urgencia al hospital para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de la lesión.

Mientras tanto, los oficiales comenzaron a realizar un operativo de búsqueda en la zona para dar con el paradero del agresor, quien logró escapar después del ataque. La víctima identificó al agresor como "El Garritas", un hombre conocido en la colonia, quien al parecer actuó sin provocación alguna.

Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero del agresor, que hasta el momento se encuentra prófugo.