Mujer se desmaya en gimnasio One Gym de Monclova

MONCLOVA, COAH. — La mañana de este lunes, una mujer de aproximadamente 50 años de edad causó gran alarma entre los asistentes de un gimnasio en la colonia Hipódromo de Monclova, al desmayarse de forma repentina mientras realizaba su rutina.

El incidente, ocurrido alrededor de las 11:00 horas en el gimnasio One Gym, movilizó rápidamente a los socorristas de Cruz Ámbar, quienes fueron llamados al lugar tras el intento fallido de los presentes por reanimarla.

Según testigos del suceso, al notar que la mujer se desplomó sin previo aviso, varias personas trataron de brindarle primeros auxilios, pero sin éxito. Fue entonces cuando decidieron contactar a los servicios de emergencia para que se encargaran de la situación.

Los paramédicos de Cruz Ámbar llegaron al lugar y, tras una pronta valoración, lograron reanimar a la mujer, quien permanecía inconsciente. Una vez estabilizada, los socorristas decidieron trasladarla a un hospital cercano para una mejor atención médica y para realizarle los estudios pertinentes.

Al cierre de esta edición, se desconocía la causa exacta del desmayo, aunque se presume que pudo haber sido por una baja de glucosa o deshidratación, comunes en situaciones de esfuerzo físico. La paciente fue llevada al hospital bajo observación, y se espera que su estado se mantenga estable.