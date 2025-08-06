Arrestan a hombre por secuestrar y abusar de mujer en Frontera

FRONTERA, COAH.– Mary Moreno, de 32 años, fue víctima de un secuestro y abuso sexual dentro de su propio hogar en la colonia Occidental. La mujer, que trabaja y reside en Saltillo, llegó el pasado lunes a su casa ubicada en el cruce de Melquiades Ballesteros y Oaxaca, donde su hermano, Jonathan Hernández, de 29 años, la drogó y la mantuvo retenida durante dos días.

Incomunicada y bajo los efectos de la droga, Mary logró contactar a su amigo Iván Durán, quien, al conocer la situación, acudió de inmediato al domicilio. Tras llegar al lugar, Iván alertó a las autoridades y a los cuerpos de emergencia, quienes se trasladaron rápidamente al lugar para brindar ayuda.

Durante su cautiverio, Mary denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de su hermano. Afortunadamente, los paramédicos de Cruz Roja Mexicana la trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova para recibir atención médica especializada. Aunque su estado era delicado, Mary logró relatar los terribles hechos ocurridos durante esos dos días de reclusión.

Las autoridades de seguridad pública arrestaron a Jonathan Hernández, quien fue llevado a las instalaciones correspondientes. El proceso legal en su contra ya ha comenzado, con cargos por los delitos cometidos.