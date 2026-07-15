Riña entre dos mujeres deja lesionadas en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Dos mujeres resultaron lesionadas luego de protagonizar una riña al interior de un restaurante Church´s Texas Chicken, ubicado en el cruce del bulevar Harold R. Pape y la calle San Miguel, presuntamente por una disputa sentimental.

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles, cuando una familia se encontraba comiendo en el establecimiento. De acuerdo con la información recabada, una de las involucradas ingresó al restaurante y se dirigió directamente hacia la otra mujer, con quien comenzó a forcejear y golpearse.

La pelea generó momentos de tensión entre los clientes, quienes solicitaron la intervención de elementos de Seguridad Pública para controlar la situación.

Policías municipales arribaron al lugar y aseguraron a ambas mujeres, quienes fueron trasladadas al Departamento de Control de Detenidos.

Paramédicos de la Cruz Roja les brindaron atención médica. Una de ellas presentaba una lesión en un dedo de la mano, mientras que la otra sufrió una herida en el tabique nasal.

Una vez concluidas las diligencias correspondientes, ambas serían puestas a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a la ley.