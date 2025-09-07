Hospital en Monclova rechaza ayuda a hombre de 53 años tras infarto fatal

MONCLOVA, COAH. – Un trágico suceso ocurrió la mañana de este sábado en la colonia Cañada, cuando un hombre de 53 años de edad, identificado como José Antonio Ibarra Zúñiga, fue encontrado sin vida en su domicilio, tras aparentemente sufrir un infarto.

Según el reporte proporcionado por su hijo, José Antonio Ibarra Herrera, quien acudió desesperadamente al Hospital General Amparo Pape de Benavides en busca de ayuda, la situación se tornó aún más angustiante al ser rechazado el apoyo médico.

El hombre relató que al encontrar a su padre inconsciente en su casa ubicada en Francisco Sarabia 1420, entre las calles Felipe Ángeles y Chihuahua, acudió rápidamente a la unidad médica solicitando una ambulancia, pero fue informado de que no podrían brindarle el servicio.

De acuerdo con testigos, Ibarra Herrera, al ver la gravedad de la situación y al recibir la negativa del hospital, alertó a las autoridades municipales. Rápidamente, se solicitó el apoyo de los paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes, al llegar al lugar, confirmaron el deceso del hombre.

Trascendió que José Antonio Ibarra Zúñiga habría sufrido un infarto durante la madrugada, lo que habría ocasionado su fallecimiento mientras se encontraba solo en su hogar, debido a la rigidez que presentaba el cuerpo.

Ante la situación, los oficiales de la Policía Municipal solicitaron el apoyo de los detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes se encargaron de las diligencias correspondientes en el lugar.

Al confirmar que se trataba de un deceso natural, los detectives ordenaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.