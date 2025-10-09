Rápida intervención policial evita tragedia en Calderón

MONCLOVA, COAH.- Una niña de 11 años estuvo a punto de ser apuñalada y atacada por un tipo que irrumpió en su domicilio en la colonia Calderón, lo que movilizó a las autoridades la tarde de ayer.

La rápida intervención de la Policía Municipal que se registró cerca de las 13:10 horas evitó que la situación fuera aún más grave.

Según el reporte recibido por las autoridades, Yaritza ´N´ estaba sola en su hogar, ya que su madre se encontraba trabajando.

Al salir al patio a ver a su mascota, la niña se percató de la presencia de un individuo que estaba escondido entre la lavadora y un tanque de ropa.

El sujeto, con su rostro parcialmente cubierto con un trapo negro, se acercó a la menor, la sorprendió y le tapó la boca con la mano, además de colocarle un arma punzocortante sobre las costillas.

En ese momento, el hermano de la niña llegó al lugar y, al ver la escena, el agresor huyó rápidamente del domicilio.

La menor logró llamar a su madre, Frida ´N´ quien, alarmada, salió de su trabajo y se dirigió de inmediato a su hogar. Al llegar, la mujer solicitó apoyo de la Policía Municipal.

Las autoridades, al recibir el reporte, se trasladaron rápidamente al domicilio ubicado en Calle Privada 21-A en la colonia Calderón.

Ahí, la madre de la menor explicó lo sucedido y detalló cómo el agresor intentó causar daño a su hija.

Inmediatamente, la menor fue asegurada por la Policía y puesta a disposición del juez calificador en turno para su certificación médica y posteriormente puesta a disposición de los agentes de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONIF), debido a que la situación la colocaba en un estado de vulnerabilidad.

Hasta el momento, el agresor no ha sido detenido, y las autoridades continúan con las investigaciones para dar con su paradero. La policía municipal hizo un llamado a la comunidad para que esté alerta y denuncie cualquier comportamiento sospechoso en la zona.