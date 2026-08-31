Niña de cuatro años es encontrada sola en Castaños

CASTAÑOS, Coah.- Una niña de cuatro años fue localizada sola y llorando en las inmediaciones del Puente Bicentenario, situación que movilizó a Seguridad Pública y al personal de PRONNIF para localizar a sus familiares.

El reporte se registró este lunes, en el sector de la colonia California, cuando Omar García circulaba por el mencionado puente y observó a la menor sin compañía de algún adulto.

Ante la situación, el ciudadano decidió auxiliarla y trasladarla hasta las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde la pequeña quedó bajo resguardo mientras se daba aviso a las autoridades correspondientes.

Personal de PRONNIF acudió a la dependencia para tomar conocimiento del caso e iniciar las acciones necesarias para localizar a los padres de la menor.

Durante la búsqueda, los familiares fueron ubicados en las inmediaciones de la Secundaria Ildefonso Fuentes. Las autoridades les informaron que su hija se encontraba bajo resguardo y les solicitaron acudir a Seguridad Pública.

Minutos después se presentó Heber N, de 30 años, con domicilio en la colonia California, quien acreditó ser el padre de la pequeña Nevai N.

El personal de PRONNIF le notificó que deberá presentarse en la dependencia para iniciar una investigación relacionada con una posible omisión de cuidados.

Debido a que no se contaba con una familia de apoyo que pudiera hacerse cargo de la menor, finalmente fue entregada a sus padres, quienes deberán acudir a la cita establecida por las autoridades para continuar con el procedimiento correspondiente.