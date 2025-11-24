Accidente toma la vida de hombre al caer de las escaleras

MONCLOVA, COAH. – La madrugada de este lunes terminó en tragedia para una familia de la colonia Praderas del Sur, cuando Rafael Maldonado Hernández, de 53 años, perdió la vida tras sufrir una caída desde las escaleras de su hogar.

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 02:00 horas en el domicilio ubicado en Paseo Sección 11, número 907, donde el hombre se encontraba viendo televisión en la parte alta de su casa.

De acuerdo con el testimonio de su madre, María Luisa Hernández Hernández, de 70 años, su hijo se encontraba viendo la televisión en la parte alta de su casa, cuando de pronto escuchó un fuerte golpe. Al levantarse rápidamente para verificar qué había ocurrido, encontró a su hijo tendido sobre las escaleras, con la cara hacia el piso y sangrando de la cabeza.

Al acercarse para intentar ayudarlo a levantarse, Rafael comenzó a toser violentamente, expulsando sangre por la boca y la nariz. En ese momento, la madre intentó mantener la calma y solicitó ayuda de inmediato. Al ver que su hijo no reaccionaba, salió corriendo para pedir asistencia médica.

Pese a los esfuerzos por salvarle la vida, los paramédicos de la Cruz Roja, al llegar al lugar, informaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Ante esto, los paramédicos informaron del deceso a los detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes acudieron al domicilio para dar fe del fallecimiento de Rafael, acompañados por el personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.

Tras realizar las diligencias correspondientes, los detectives de la AIC ordenaron el traslado del cuerpo de Rafael al Servicio Médico Forense para los trámites de rigor.