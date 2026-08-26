Delincuente asalta tienda de conveniencia en Frontera: Roba más de mil pesos

FRONTERA, COAH.- Un sujeto armado con un objeto punzocortante irrumpió durante la madrugada en una tienda de conveniencia de la colonia Occidental y obligó a los empleados a entregar el efectivo de las cajas.

El atraco ocurrió en el establecimiento ubicado sobre la calle 16 de Septiembre, en el cruce con la avenida Occidental, donde ingresó un hombre de entre 30 y 35 años.

De acuerdo con los trabajadores, el individuo vestía short negro, camisa y cachucha blancas, además de cubrirse el rostro con un pañuelo rojo con amarillo, dificultando su identificación.

Una vez dentro del negocio, el sujeto sacó un arma blanca y amenazó a los empleados para exigirles el dinero. Ante el temor de ser agredidos, los trabajadores entregaron el efectivo.

El delincuente obtuvo poco más de mil pesos y posteriormente salió del establecimiento para escapar hacia el sur por la avenida Occidental.

Elementos de Seguridad Pública acudieron tras recibir el reporte y se entrevistaron con los afectados, quienes describieron al responsable como un hombre alto, delgado y de tez aperlada.

Los oficiales implementaron un operativo de búsqueda en calles y sectores cercanos, pero el sospechoso logró escapar.

Las autoridades tomaron conocimiento del robo y recabaron las características proporcionadas por los empleados para continuar con las investigaciones y tratar de identificar al responsable.